News Frontline boost for Longreach Station 12/10/2025 FacebookTwitterEmail (from left) Paramedics Lili Turner and Kelsey Beckmann, volunteer emergency drivers Brendan Harvey and Codie Field, Member for Gregory Sean Dillon and Office In Charge David Clark. (Supplied) The Queensland Government has delivered additional emergency pre-hospital care resources for Gregory, with a new Mercedes Sprinter 419 VS 30 […] Subscribe or Login to see the rest of the content. Username Password * Remember Me Forgot Password